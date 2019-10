Vidéo. Ness-Ness avec Khalid Fouhami, finaliste de la CAN 2004

La CAN 2004, le Raja et le Wydad... Khalid Fouhami ouvre son coeur dans l'émission Ness-Ness. L'ancien portier des Lions de l'Atlas partage ses souvenirs et quelques anecdotes autour d'un bon café.

