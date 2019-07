Vidéo. Naciri avant le TAS: "je travaille pour défendre nos droits"

Said Naciri, le président du Wydad de Casablanca, assure avoir fait le nécessaire alors que le TAS doit décider dans les jours qui viennent, du sort de la finale de la Ligue des Champions entre l'EST et le WAC.

Par Le360sport