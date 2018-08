Vidéo. Mohamed Salah: «le Ballon, c’est moi»

© Copyright : DR

En inscrivant, ce samedi 25 août, l’unique but de son équipe Liverpool contre Brighton en match de Premier League, l’international égyptien a confirmé qu’il était un prétendant sérieux pour le prochain Ballon d’Or. Messi et Ronaldo étant out, il n’a que le Croate Luka Modric comme seul rival.

Lire la suite de l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport