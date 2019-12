Vidéo. Messi fête son Ballon d'Or avec un joli triplé

Le Barça a repris la tête de la Liga et régalé le Camp Nou hier soir contre Majorque (5-2). Griezmann a marqué d'un joli ballon piqué, Suarez d'une talonnade géniale , et Messi s'est offert son 35e triplé en Liga, un de plus que Ronaldo, histoire de bien fêter son 6e Ballon d'Or.

Par Le360sport