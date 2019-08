Vidéo. Messi et Ibrahimovic en lice pour le prix Puskas

L'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et le Suédois Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) font partie des dix joueuses et joueurs en lice pour le prix Puskas du but de l'année décerné par la Fifa, a annoncé l'instance lundi.

Par Le360sport