Vidéo. Liverpool porté par son trio africain

Le trio africain de Liverpool avec Mohamed Salah (Égypte), Naby Keita (Guinée) et Sadio Mané (Sénégal).

Grâce à ses joueurs africains, Liverpool a battu Huddersfield 5-0 et reprend la tête de la Premier League. Le Guinéen Naby Keita a inscrit le premier but, puis le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah ont chacun inscrit un doublé.

Par Le360sport