Vidéo. Les réactions des Lions après Maroc-Burkina Faso

© Copyright : DR

Adel Taarabt et son grand retour, Nabil Dirar et son nouveau rôle de capitaine, Fayçal Fajr et l'affaire Hamdallah, Rachid Alioui et la concurrence... les Lions ont évoqué autant de sujets lors de leurs passages en zone mixte après Maroc-Burkina Faso (1-1), hier soir à Marrakech.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport