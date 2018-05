Vidéo. Les Lions démarrent leur préparation par un match nul

Le Maroc et l'Ukraine se sont quittés sur un score nul et vierge, ce soir à Genève. Hervé Renard a essayé plusieurs joueurs et tactiques lors de ce match préparatif pour la Coupe du Monde.

Par Le360sport