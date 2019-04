Vidéo. Le magnifique but de Boufal face à Bounou

Sofiane Boufal et le Celta Vigo ont vaincu Gérone et Yassine Bounou (2-1), ce samedi, dans le cadre de la 33e journée de la Liga. Intenable, l'ancien lillois a délivré une passe décisive avant de marquer le but de la victoire. C'est sa 3e réalisation de la saison.