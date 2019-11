Vidéo. Le combat de boxe entre Youtubeurs stars tourne à l'avantage de KSI

Les Youtubeurs KSI et Logan Paul.

© Copyright : DR

Samedi dernier, le Staples Center de Los Angeles a accueilli un combat de boxe très particulier. Les stars de You Tube KSI et Logan Paul, qui comptent plus de 40 millions d’abonnés à eux deux, se sont livrés un lucratif combat sur le ring.

Par Le360sport