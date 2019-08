Vidéo. Le caviar de Sofiane Boufal contre Brighton

Entré en jeu à la 80e minute du match contre Brighton, Sofiane Boufal a délivre une passe décisive millimétrée et permis à Southampton d'inscrire un second but (2-0). Ce match s'inscrivait dans le cadre de la 3e journée de Premier League.

Par Le360sport