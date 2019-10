Vidéo. Le Barça torpille Séville

Hier soir le FC Barcelone a largement battu le FC Séville (4-0) au Camp Nou et se positionne comme dauphin du Real Madrid. Suarez a ouvert le score d'une magnifique reprise acrobatique et Lionel Messi a inscrit son 1er but de la saison.

Par Le360sport