Vidéo. Khalid Boutaïb retrouve le sourire

Khalid Boutaïb a retrouvé le chemin des buts vendredi soir contre Trabzonspor. Titulaire, l'international marocain a marqué le 4e but de Malatyaspor sur corner et par la même occasion inscrire son 2e but de la saison en 12 matchs. Serait-ce un retour en forme?

Par Le360sport