Vidéo. Jeux africains: le Maroc quitte le podium

Les athlètes marocains Oussama Nabil et Ikram Ouaziz

Avec 79 médailles dont 23 en or, le Maroc perd une place et se situe désormais au 4e rang des Jeux africains derrière le Nigeria, l’Afrique du Sud, et l’Égypte, à l'issue de la 10e journée.

Par Le360sport