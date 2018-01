Vidéo. Hamza El Hajoui: "Le CHAN n'a rien à envier à la CAN"

Le président du comité d'organisation du CHAN 2018, Hamza El Hajoui, est satisfait du déroulement de la compétition, et surtout de la présence du public. Les gradins se remplissent au fil des matchs et, pour El Hajoui, le CHAN au Maroc n'a rien à envier à la CAN.

Par Nassim El Kerf et Saad Aouidy