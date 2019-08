Vidéo. Hamdallah impitoyable envers Iajour et Hadraf

© Copyright : DR

L'Al Nassr FC de Abderrazzak Hamdallah et Nordin Amrabat a été sans pitié face au Damac FC de Mouhcine Iajour et Zakaria Hadraf (2-0), ce soir en ouverture du championnat saoudien. Les anciens du Raja ont d'ailleurs encaissé un but de l'ancien de l'OCS.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport