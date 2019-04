Vidéo. El Arabi marque et élimine Garrido

Youssef El Arabi et Al-Duhail ont éliminé Al Ain et Juan Carlos Garrido de la Ligue des Champions, et ce, dès la phase de groupe. Le Marocain s'est offert un joli but.

Par Le360sport