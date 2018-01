Vidéo. CHAN 2018: le docteur Said Zkini fait le diagnotic de l'état de santé des locaux

© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Said Zkini, le médecin de l'équipe nationale des locaux, a évoqué l'état de santé des joueurs de la sélection à environ une semaine du coup d'envoi du CHAN 2018. Il a notamment confirmé le forfait de Hamid Ahadad et la disponibilité de Badr Banoun et Achraf Bencharki.