Vidéo. CHAN 2018. Jamal Sellami: "Les grands hommes font les grands matchs"

© Copyright : DR

L’équipe nationale locale affronte la Libye ce mercredi dans le cadre de la première demi-finale du CHAN 2018. Jamal Sellami et Badr Banoun se sont exprimés en conférence de presse, ce mardi. Les Marocains ne craignent pas Les Chevaliers de la Méditerranée, mais ne les sous-estiment pas non plus.