Vidéo. Carcela passe, Amallah marque… le but 100% marocain du Standard

© Copyright : DR

Le Standard de liège a pris la tête du championnat belge en battant Courtrai ce dimanche (2-1). Les Rouches peuvent remercier leurs Marocains, Mehdi Carcela et Selim Amallah, auteurs du but de la victoire. Le premier a donné la passe décisive au second.

Voir la vidéo sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport