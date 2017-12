Vidéo. Botola: Walid Regragui et Abderrazak Khairi dressent le bilan de la phase aller

La trêve hivernale aura lieu du 1er janvier au 6 février en raison de la tenue du CHAN 2018 au Maroc. La programmation, le manque de stades et l'absence du public ont plombé cette première tranche de la Botola. Les avis du coach du FUS, Walid Regragui, et de celui de l'AS FAR, Abderrazak Khairi.

Par Kebir Bhyer