Vidéo. Après le Raja, le FUS se plaint aussi de l'arbitrage

Après le Raja, c'est au tour du FUS de Rabat de pointer du doigt l'arbitrage. En cause, un penalty accordé à l'AS FAR et l'expulsion de deux Fussistes dans le derby rbati (2-4).

