Vidéo. Anniversaire Safri: but phénoménal et félicitations de la CAF

Youssef Safri est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Raja et de l'équipe nationale qui a fait les beaux jours de plusieurs clubs anglais. Aujourd'hui, il célèbre son 41e anniversaire qui rappelle son phénoménal but et qui lui a valu les félicitations de la CAF.

Par Nassim El Kerf