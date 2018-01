Vidéo: ambiance électrique à l’assemblée générale du Raja

Hier, le Raja de Casablanca a enfin tenu son assemblée générale pour élire un nouveau président, en lieu et place de Said Hasbane. Résultats: bagarres, accrochages, insultes et énième report. La routine quoi!

Par Le360sport