Vidéo. Algérie: bons débuts pour Rachid Taoussi à Belouizdad

Pour sa première sur le banc du CR Belouizdad, Rachid Taoussi n’a pas déçu. Le coach a vu ses nouveaux protégés l’emporter (3-0) contre Ghriss en 32e de finale de la Coupe d’Algérie, ce samedi. Le coach a rejoint l’équipe cette semaine et a signé pour un an et demi.