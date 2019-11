Un nouveau prétendant pour Younès Belhanda

Indésirable à Galatasaray, Younès Belhanda ne manque pas de courtisans. Après l’Arabie Saoudite et la Chine, l’international marocain intéresse aussi en Russie, et plus précisément le Rubin Kazan.

Par Le360sport