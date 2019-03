Un match de Botola 2 se termine par une bagarre

Kiosque360. Le match de la Botola 2 opposant le Widad Temara au Raja Beni Mellal a tourné à l’accrochage et aux violences entre les joueurs et les responsables des deux formations. En cause: des accusations de tentative de corruption des joueurs.

Par Ismail El Fassi