Un match arrêté en Europe après un nouveau scandale raciste

Ahmed Mendes Moreira, joueur de l'Excelsior Rotterdam (Pays-Bas).

© Copyright : DR

Après la Bulgarie et l'Italie, c'est au tour des Pays-Bas d'être pointés du doigt pour un incident raciste. Ce week-end le match entre Den Bosch et l'Excelsior Rotterdam a dû être interrompu après des cris de singes et des insultes. Détails.

Par Le360sport