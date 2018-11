Un champion du monde dit non aux paradis fiscaux

© Copyright : DR

Après les magouilles entre les riches clubs européens et l'UEFA, le fichage ethnique au PSG et les largesses de Gianni Infantino, les Football Leaks nous apprennent q'un champion du monde a refusé d'être rémunéré via un paradis fiscal, malgré l'insistance de son club. Détails.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Nassim El Kerf