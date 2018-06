Un "blocage" empêche le Tribunal marocain du sport de voir le jour

Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports.

Kiosque360. La mise en place du Tribunal du sport se fait toujours attendre. Le ministère de la Jeunesse et des sports a pourtant nommé il y a de cela six mois son président et envoyé les textes réglementaire au Secrétariat général du gouvernement.

Par Ismail El Fassi