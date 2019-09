The Best: la réponse de Ronaldo au sacre de Messi

© Copyright : DR

Une fois de plus, Cristiano Ronaldo ne s'est pas déplacé à la remise des trophées "The Best" qui avait lieu hier soir à Milan. Le quintuple Ballon d'Or a réagi au sacre de son alter ego Lionel Messi, à sa manière...

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport