Teaser. Ness-Ness avec Khalid Fouhami, ancien portier des Lions de l'Atlas

L'ancien gardien des Lions de l'Atlas, Khalid Fouhami, est l'invité de Ness-Ness. Après 17 ans passés dans le football, l'ancien du Raja et du Wydad, 46 ans, revient pour raconter ses souvenirs, notamment ceux de la CAN 2004 et encore d'autres sujets à découvrir ce samedi sur Le360 Sport.

