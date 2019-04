Selon les coachs du Raja et du WAC, le derby a honoré le football marocain

© Copyright : DR

Kiosque360. En obtenant un match nul face au Raja de Casablanca lors du derby qui a eu lieu dimanche à Marrakech, le Wydad se rapproche un peu plus du titre et conserve neuf points d’avance sur son principal poursuivant. Cette rencontre a surtout ravi les deux coachs étrangers du Raja et du WAC.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi