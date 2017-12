Said Naciri: "Pour des raisons de stabilité et de continuité, Ammouta doit rester au WAC"

© Copyright : DR

Kiosque360. Le président du WAC, Said Naciri, continue son opération de séduction médiatique. Non pas pour dire du mal de ses détracteurs, malgré leurs critiques «stériles», mais tout le bien qu’il pense du WAC new-look et de son entraîneur, H. Ammouta, double champion du Maroc et d’Afrique en 2017.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ould Boah