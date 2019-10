Rien ne va plus pour Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri vit une période difficile avec Leganés. N’ayant toujours pas réussi à ouvrir son compteur but, il n'entre plus dans les plans de son entraîneur et sera absent contre le Real Madrid mercredi.

Par Le360sport