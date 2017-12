Revue Websport: Juan Carlos Garrido, l'orange amère et le changement de nom du Wydad

© Copyright : DR

Kiosque360. On ne va pas parler du téléfilm marocain de 2007, qui avait eu un énorme succès. On va plutôt évoquer le match RS Berkane-Raja, qui n'a pas souri aux Verts et causera des maux de tête à Juan Carlos Garrido. On a aussi découvert qu'à force de jouer à Rabat, le Wydad a changé de nom.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Nassim El Kerf