Quand Marco van Basten encense Hakim Ziyech

Marco Van Basten, ancienne star du football néerlandais et trois fois ballon d'or en 1988,1989 et 1992, estime que Hakim Ziyech possède de toutes les qualités pour poursuivre sa carrière dans un plus grand club.

Par Le360sport