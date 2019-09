Pourquoi la Botola ne fait plus rêver

© Copyright : DR

Non seulement la qualité de jeu proposée en Botola est loin de faire vibrer les amateurs de football, mais en plus le championnat marocain est de moins en moins attractif, entre absence de stars, programmation loufoque et business modèle en panne.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Adil Azeroual