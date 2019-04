Officiel: la réouverture du stade Mohammed V aura lieu dans un mois

Kiosque360. La Wilaya de Casablanca a dévoilé la date de la réouverture du complexe Mohammed V de Casablanca, fermé depuis six mois pour cause de travaux de réaménagements. Le stade où évoluent le Raja et le Wydad rouvrira ses portes lors de la dernière semaine du mois de mai.

Par Ismail El Fassi