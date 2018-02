Mondial 2026. Fouzi Lekjâa: «Blatter a eu des remords, Infantino est encore novice»

© Copyright : DR

Kiosque360. Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, dévoile un clash qui a eu lieu récemment entre la CAF et la FIFA, suite au double jeu de Gianni infantino, qui semble soutenir le dossier américain pour le Mondial 2026. Et ce, contrairement à Blatter qui, lui, a eu des remords et soutient le Maroc.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ould Boah