Mercato: les cinq grands de la Liga ont déjà dépensé 1 milliard d'euros

Le prodige portugais de 19 ans, João Félix.

© Copyright : DR

Kiosque360. Quand on aime, on ne compte pas. C’est, semble-t-il, l’adage préféré des clubs espagnols en ces temps de mercato estival. Les cinq grands de la Liga, dont bien sûr le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético, ont déboursé presque un milliard d’euros. Et ce n'est pas fini.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi