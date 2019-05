Mercato: le Congolais Fabrice Ngoma au Raja pour 300.000 dollars

Au centre, Fabrice Ngoma, prochaine recrue du Raja de Casablanca.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le Mercato du Raja a bien démarré. Après Salif Coulibaly et Mohcine Metouali, les Verts s’approchent de plus en plus du Congolais Fabrice Ngoma, en contrepartie d’un gros chèque.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi