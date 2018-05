Mercato: la FRMF exige des garanties financières aux clubs

© Copyright : DR

Kiosque360. A l’exception de quatre clubs, WAC, AS FAR, FUS et DHJ, les 12 autres équipes de la Botola doivent justifier de ressources financières suffisantes pour être autorisées à recruter cet été.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi