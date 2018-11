Mattéo Guendouzi, le nouveau Rabiot?

Ils se ressemblent physiquement et dans leur façon de caresser le ballon. Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot n'ont pas que le talent et les boucles de cheveux en commun, le joueur d'Arsenal a un caractère bien trempé qui rappelle celui du Parisien.

