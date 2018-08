Marocains du monde: Abdelhak Nouri dans tous les coeurs

Dans le coma depuis plus d'un an, Abdelhak Nouri retrouve petit à petit ses sensations. Il reconnaît ses proches et sera certainement ravi de savoir que 4 de ses ex-coéquipiers ont tenu à lui rendre hommage en portant son numéro de maillot.

Par Nassim El Kerf