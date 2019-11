Maroc-Mauritanie, victoire obligatoire!

Grands favoris de leur groupe, les Lions de l'Atlas entament leur campagne qualificative à la CAN 2021 face à la Mauritanie ce soir à Rabat. Après une piteuse sortie à la CAN 2019 et des matches amicaux médiocres, les coéquipiers de Ziyech doivent montrer un nouveau visage.

Par Le360sport