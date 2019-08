LNFP: sans concurrent, Said Naciri rempile pour un nouveau mandat

Kiosque360. Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, a été proclamé président de la Ligue nationale de football professionnel. Et pour cause, personne n’a déposé de candidature dans les délais fixés par la ligue pour occuper le poste.

Par Ismail El Fassi