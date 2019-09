Lions de l'Atlas: neuf botolistes dans la liste de Vahid halilhodzic

Kiosque360. Vahid Halilhodzich a puisé dans l’équipe des locaux et convoqué 9 joueurs botolistes, en plus d’Abderrazak Hamdallah, pour les deux prochains matchs amicaux. La FRMF a choisi Oujda et El Jadida comme lieux de ces deux rencontres.

Par Ismail El Fassi