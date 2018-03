Ligue des Champions: les affiches des quarts de finale

La C1 nous offre deux belles affiches (Juventus-Real Madrid et Liverpool-Manchester City) en quarts de finale. Les matchs aller se jouent les 3 et 4 avril et les matchs retour les 10 et 11 avril.

Par Le360sport