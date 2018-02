Ligue des Champions. Benatia Vs Kane, duel entre le feu et la glace

La Ligue des Champions reprend cette semaine avec de beaux chocs en perspective. En plus du tant attendu Real Madrid-PSG mercredi, la Juventus et Tottenham croisent le fer ce soir avec un duel entre Mehdi Benatia et Harry Kane.

Par Nassim El Kerf